Piano Aler, a Milano le telecamere contro le occupazioni

di Simona Romanò

Operazione Grande Fratello nei caseggiati Aler. La Regione Lombardia stanza 800mila euro per installare altre telecamere di videosorveglianza all'esterno degli alloggi popolari di sua proprietà così da rendere più sicuri e vivibili i quartieri. Il contributo va ad aggiungersi agli oltre 1,1 milioni di euro messi sul tavolo tra il 2021 e il 2022, per un totale di quasi due milioni nell'ultimo triennio. Occhi elettronici nei quartieri del Gratosoglio, allo Stadera, a San Siro, Lorenteggio, Mazzini. Non solo. La Regione intende anche semplificare i criteri di assegnazione per accelerare le procedure e così tutelare le fragilità, evitando l'incursione degli abusivi nelle case sfitte.



OCCHI ELETTRONICI Il sistema di videosorveglianza «consente di registrare immagini che possono supportare le forza dell'ordine nell'attività di prevenzione e contrasto dell'illegalità», spiega l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa.



CHIAVI IN MANO Rendere più chiari i criteri di assegnazione, perché ad oggi, precisa l'assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, «sono numerosi e, alcuni dei quali, molto facili da autocertificare e molto difficili da verificare». Infine, la Regione mira a identificare i cosiddetti morosi "incolpevoli" che non pagano affitto, bollette, spese: «Chi si trova in stato di vera necessità va aiutato, ma dobbiamo evitare che ci possa essere furbetti», conclude l'assessore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 08:09

