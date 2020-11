Aler Milano, attivato sportello online: da oggi più semplice prenotare e ottenere appuntamenti

Avvicinarsi ai servizi di Aler Milano da oggi diventa più comodo e semplice per la clientela. L’Azienda si è infatti dotata di un sistema di Prenotazione Online che offre a tutti la possibilità di prenotare un appuntamento direttamente dal proprio pc o telefono cellulare, collegandosi al sito www.aler.mi.it e inserendo semplicemente un numero di cellulare.

Da oggi, sarà dunque possibile fissare un appuntamento con Aler direttamente dal proprio pc e decidere se prenotare un incontro in presenza, recandosi presso l’ufficio di cui si necessita, oppure in remoto attraverso una videochiamata con l’operatore competente sulla richiesta. L’appuntamento in videochiamata è una valida alternativa per tutti coloro che hanno difficoltà a spostarsi dalla propria abitazione e, diversamente da una semplice telefonata, offre l’opportunità di avere uno scambio più approfondito dove è possibile anche condividere e visionare insieme all’operatore documenti e pratiche per ottenere i servizi disponibili.

Il Presidente di Aler, Angelo Sala, ha commentato: «Siamo soddisfatti di poter offrire all’utenza un servizio integrativo che rende Aler più vicina e raggiungibile, senza spostarsi da casa e senza inutili attese. In questo periodo, segnato da parecchie difficoltà anche di tipo burocratico, un canale veloce come la prenotazione online e lo sportello in videochiamata sono sicuramente un passo avanti e una possibilità utile e veloce per permettere ai nostri inquilini di mettersi in contatto con Aler, ottenendo risposte immediate. La videochiamata ai nostri operatori è un’attività partita in forma sperimentale, ma sono certo che con la nuova tecnologia diventerà un metodo di lavoro ordinario per tutta la Pubblica Amministrazione».

SERVIZI DISPONIBILI

Sportello Gestionale Per revisione canone, ospitalità, ampliamento nucleo, subentro, fatturazioni, anagrafe o ISEE, disdetta, copia contratto.

Sportello Morosità e Abusivismo Per regolarizzazioni situazioni di morosità.

Sportello Contratti Per stipula contratti, cambio alloggio.

Sportello Richieste Interventi manutentivi Per segnalazioni di tipo manutentivo.

COME FUNZIONA

Il portale di Prenotazione Online, disponibile sul sito www.aler.mi.it, risulta estremamente semplice: verrà chiesto all’utente un numero di cellulare dove si riceverà un codice via SMS per poter confermare l’appuntamento. Il codice ricevuto per confermare l’operazione è esso stesso il codice di prenotazione.

Una volta inserito il numero di cellulare è possibile scegliere di visualizzare gli appuntamenti già prenotati, prenotarne di nuovi o cambiare il numero di cellulare inserito. Prenotando un nuovo appuntamento è possibile scegliere tra la modalità allo sportello o una video chiamata con operatore ALER. Una volta effettuata la scelta della categoria è possibile decidere la data e l’ora, tra quelle disponibili, in cui richiedere l’appuntamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 15:44

