Ale e Franz e il terzo incomodo Iacchetti: «Siamo comici gentili»

«Non sta nascendo un nuovo trio. Ma è davvero una festa trovarci insieme sul palco, dopo essere diventati amici». Enzo Iacchetti sa sempre cosa e come dirlo, ed è per questo che, per il pubblico resta sempre il personaggio che vorresti avere come vicino di pianerottolo. L'attore, comico, conduttore storico di Striscia la Notizia è la "ciliegina sulla torta" (parole degli interessati) nel nuovo show che Ale & Franz da stasera al 7 gennaio portano al Lirico.

La ricetta di NatAle & Franz Show è facile: tre star del cabaret di scuola lombarda portano il loro meglio sul palco, a volte lo intrecciano, altre si danno la staffetta tra monologhi e gag. «L'anno scorso partecipai a una singola sera - spiega Iacchetti - Fu un tale successo che abbiamo deciso di stare insieme tutte le sere». L'amicizia tra Ale & Franz e l'Enzino nazionale scoccò allo Spirit de Milan, locale di musica e cabaret in Bovisa: «Era una sera di beneficenza e l'intesa fu immediata.

Ale & Franz con Iacchetti porteranno canzoni, sostenuti dalla fida band. «Canteremo brani di Enzo Jannacci, diverse da quelle interpretate l'anno scorso. Non mancheranno classici come Ci vuole orecchio e Vengo anch'io», anticipa Iacchetti. Per l'attore di origini cremonesi adottato da Milano sono tempi di festeggiamenti: nel 2024 le candeline da soffiare alla conduzione di Striscia saranno trenta. «Arrivai nel 1994, e l'amico Ezio Greggio era lì già da cinque anni. Può sembrare incredibile, ma non abbiamo mai litigato una volta».

