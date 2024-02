Positivo all'alcol test, gli ritirano la patente anche se era a piedi. Lo strano caso denunciato dall'avvocato di Fabrizio Corona

di Redazione web

Una vicenda paradossale si è verificata a Como, dove un uomo si è visto ritirare la patente nonostante stesse camminando a piedi. La situazione è stata denunciata dall'avvocato Ivano Chiesa, noto anche per aver assistito Fabrizio Corona, il quale ha raccontato l'incredibile episodio a Repubblica.

L'alcol test a piedi

Tutto è iniziato lo scorso 30 novembre quando il 40enne, assistito dall'avvocato Chiesa, si trovava con un amico fuori da un ristorante. Dopo aver parcheggiato in una zona di sosta, i vigili hanno deciso di multarlo. Entrambi gli uomini sono stati sottoposti all'alcol test, e il cliente dell'avvocato è risultato leggermente sopra il limite consentito. Nonostante non fosse alla guida in quel momento e fosse a piedi, gli agenti hanno deciso di ritirare la patente al cliente dell'avvocato Chiesa. Questo ha portato il legale, insieme al collega Gianmaria Fusetti, a consigliare al cliente di fare ricorso al Giudice di Pace, che successivamente ha accolto il ricorso.

La patente ritirata

Tuttavia, il ripristino della patente non è stato immediato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA