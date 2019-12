Milano e lo spettacolo della Galleria in versione natalizia: acceso l'albero Swarovsky con Malika Ayane.

È stato inaugurato oggi con il simbolico taglio del nastro alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli dell'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano Cristina Tajani e del presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo Errico, ilintorno al Duomo che ha preso il via domenica primo dicembre e proseguirà per tutto il periodo delle festività natalizie fino al 6 gennaio.«Miglioreremo in termini di offerta per i cittadini su più luoghi. Certamente, piazza Duomo è centrale, ma la vera particolarità sarà quello che faremo in piazza Duca D'Aosta. Sarà veramente particolare, poi ci saranno anche la darsena, il castello e poi iniziative private come il galoppo a San Siro», ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiegando che «quello a cui tengo è che certo, la gente vuole divertirsi, ma c'è anche il tema dell'impegno: per esempio il 10 dicembre faremo la marcia con i sindaci, attraverseremo la galleria illuminata dall' albero di Natale firmato Swarovsky e aggiungeremo impegno al divertimento in questo periodo di Natale