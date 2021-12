Milano, il maxi albero di Natale che illuminerà piazza Duomo: ecco da dove arriva

Il Natale è alle porte e Milano ha il suo nuovo albero. In piazza Duomo è arrivato il maxi abete decorato per le feste. Si tratta di un abies nordmanniana alto 24 metri l'albero che illuminerà il Natale dei milanesi.

Il «tannenbaum», diventerà il punto di riferimento del periodo natalizio per i milanesi e i turisti che arriveranno in città per le festività. Proveniente dal vivaio Spertini di Laveno Mombello, la conifera sarà arricchita da luci e palline colorate.

Lo sponsor quest'anno è la società immobiliare Gva Redilco&Sigest (tra i soci di minoranza Barbara, Eleonora e Luigi, i tre figli di Berlusconi e Veronica Lario) che ha vinto la gara con un'offerta da 488mila euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 17:39

