Tamponi a scuola al Thouar Gonzaga, è l'unico istituto di Milano a farli

Famiglie e dirigente si sono organizzati con le farmacie per effettuare i tamponi anti-covid in classe. Oggi debutta all'Istituto comprensivo Thouar Gonzaga, unica scuola pubblica a Milano a farlo, il servizio tamponi a scuola. All'ingresso della primaria di via Gentilino (presto anche in quello della primaria di via Brunacci) è stato montato un gazebo «dove saranno fatti per i nostri alunni i tamponi antigenici gratuiti previsti dal tracciamento grazie a una convenzione con la farmacia Meda», spiega la dirigente Adriana Colloca.

Le famiglie comunicano entro le ore 20 il numero di test e la mattina successiva il personale della farmacia sarà presente alle 8: oggi usufruiranno del servizio le prime classi che escono dalla quarantena. «Per i piccoli è più tranquillizzante il test in un ambiente familiare», chiosa Colloca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 10:37

