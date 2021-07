Al Niguarda con il vaccino anti-Covid anche il test gratis dell’Epatite C

Bastano pochi minuti e una goccia di sangue per scoprire se si ha l’Epatite C. All’ospedale Niguarda di Milano prende il via il progetto pilota di Regione Lombardia: senza prolungare i tempi di attesa o fare lunghe trafile, chi vuole, oltre alla vaccinazione anti-Covid, può effettuare il test rapido per la diagnosi dell’epatite, semplicemente prelevando una goccialina di sangue dal dito. È cosi i centri vaccinali Covid diventano ora il simbolo del rilancio dell’attività di prevenzione.

«La drammatica esperienza del Covid è stata fortemente penalizzante sul piano della prevenzione. Un percorso fondamentale – dice l’assessore al Welfare Letizia Moratti - che vogliamo riprendere fin da subito, come appunto attraverso questa iniziativa e che vogliamo implementare con la riforma della nostra legge sulla sanità»,

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA