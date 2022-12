Aizza il suo pitbull contro i poliziotti: «Attaccali!». Ma il cane esce scodinzolando e fa loro le feste

Ha aizzato il suo pitbull contro gli agenti per vendicarsi di una perquisizione antidroga, ma il cane, per nulla aggressivo, una volta sciolto si è messo a fare le feste agli agenti, lasciandolo di stucco. È accaduto in seguito a un controllo antidroga cominciato ieri sera in via Cusago, nella periferia sud ovest della città, quando la Polizia ha bloccato un 47enne con precedenti che addosso aveva 3 grammi di hashish.

Cane pastore maremmano ucciso a fucilate: anziano denunciato

Come da prassi, il controllo è stato esteso alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri 12 grammi di cocaina divisi in dosi pronte per lo spaccio. L'uomo, a quel punto, indispettito, ha aperto la porta di una stanza urlando al suo cane di mordere gli agenti ma l'animale, mite e per nulla convinto degli ordini del suo padrone, è uscito scodinzolando facendo le feste ai poliziotti, che hanno ricambiato le coccole. Il proprietario è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA