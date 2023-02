Agguato al tir carico della moda, autista legato e picchiato: bottino di tre milioni di euro

di Greta Posca

Avevano seguito il corriere a bordo del tir, uscito dal polo logistico della ditta di spedizioni di Pozzolo Martesana,con il suo carico di costosissimi capi della moda: Gucci e Bottega Veneta. Valore 3 milioni di euro.

Il 18 novembre 2021 il commando di dieci banditi, divisi in un furgone e due tir con targhe contraffatte, alle 17 si era messo in moto. Il dipendente dell'azienda aveva appena dato il via libera: il carico d'oro era quello. Il veicolo da assaltare era carico di 471 tra capi di abbigliamento e accessori.

Il bandito a bordo del furgone faceva da apripista, mentre i due camion si erano messi uno davanti e uno dietro l'autoarticolato. Dopo alcuni chilometri, il camion davanti aveva rallentato e si era fermato: tre rapinatori, pistola in pugno, erano entrati nell'abitacolo e avevano colpito col calcio dell'arma il corriere, ucraino, 43 anni, legandolo con delle fascette e mettendolo nel posto letto della cabina.

Uno del gruppo si era messo alla guida del mezzo e l'aveva portato lungo una strada secondaria. Qui avevano portato via tutta la merce. Il camion, con l'autista ancora legato, era poi stato abbandonato in via Lombroso dove erano intervenuti gli agenti della Questura. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e dagli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, coordinati dalla Procura di Milano, erano cominciate da lì.

E ieri hanno portato all'arresto di dieci persone: otto italiani, un ecuadoriano e un ucraino. Tra gli arrestati G.P., 33 anni, in una intercettazione (era sotto contorllo per vicende di droga)diceva a una parente: «ero tranquillo a impugnare i ferri del mestiere, è stato emozionate». Altro personaggio di spicco S.T. 60 anni, italiano che all'epoca della rapina, era in detenzione domiciliare. Gli indagati, secondo il gip hanno «quasi tutti un profilo criminale allarmante».

