Milano, agguato sui Navigli: tifosi del Milan assaltano quelli del PSG. Accoltellato un francese, è grave

Scontri tra tifosi sui Navigli a Milano. Un gruppo di milanisti ha assaltato quelli del Psg, nella zona della movida milanese. Un tifoso francese di 34 anni è stato accoltellato ed è rimasto gravemente ferito. I milanisti sono poi fuggiti. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di disperdere i francesi.

La condizioni del tifoso ferito

Il tifoso del Psg è stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Policlinico di Mlano. La rissa è scoppiata alla presenza di numerose persone che sono fuggite dai tavoli dei locali.

Cosa è successo

Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg - ricostruisce la Questura -. Successivamente, alle ore 00.05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese dove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati.

Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 07:57

