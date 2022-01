Aggressione a Milano, il sindaco Sala al TG1: «Sono vicino alle ragazze: spero ci siano pene severe»

«Sono vicino alle ragazze aggredite dal branco» dichiara il sindaco di Milano, Beppe Sala, in diretta al TG1, commentando l'aggressione di gruppo avvenuta in piazza Duomo ai danni di una decina di ragazze. «Mi scuso a nome mio e della città. Il Comune si costituirà come parte civile del processo e spero in pene severe». «Queste cose non possono accadere, saremo molto attenti» ribadisce.

Leggi anche - Molestie a Capodanno, perquisizioni a 18 giovani tra Milano e Torino

«E' stato fatto un ottimo lavoro, perchè gli aggressori sono stati presi in breve tempo. C'è da migliorare la sicurezza: presenterò in giunta una delibera per assumere 500 vigili e spero anche la Polizia faccia lo stesso. Serve più gente sul territorio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA