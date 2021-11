Milano, droga una coppia e stupra la donna davanti alla figlia piccola: arrestato agente immobiliare

Aveva fissato un appuntamento con una giovane coppia interessata ad una casa, ma li ha drogati ed ha stuprato la donna, senza fermarsi neanche davanti alla figlia neonata. Per questo, un agente immobiliare di Milano è stato arrestato.

L'uomo, un 48enne con studio in via Montenapoleone, aveva fissato con la coppia un appuntamento per l'acquisto di un box auto. A quel punto, l'uomo ha narcotizzato i due e violentato la donna, davanti alla figlia di pochi mesi. L'episodio risale al 2 ottobre scorso, ma l'uomo, dopo le indagini, è stato arrestato oggi, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto riferito, durante l'appuntamento di lavoro ha servito un drink alla coppia nel quale aveva iniettato di nascosto, con una siringa, un farmaco a base di benzodiazepine con cui i due sono stati narcotizzati. Medicinale poi trovato nella sua abitazione durante una perquisizione.

L'agente immobiliare arrestato a Milano con l'accusa di aver drogato una coppia per violentare una donna durante un appuntamento di lavoro potrebbe essere uno stupratore seriale. Gli inquirenti che indagano sull'episodio, infatti, stanno valutando episodi analoghi e invitano «coloro che lo abbiamo incontrato accusando successivamente uno stato d'incoscienza, a contattare i Carabinieri».

