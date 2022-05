In aeroporto a Orio con i biglietti comprati online: ma erano falsi. Truffata una famiglia

Aveva "comprato" online due biglietti aerei, tramite un connazionale straniero come lui, ma in realtà era una truffa. Accade nel bergamasco dove un uomo voleva regalare un biglietto di andata e ritorno ai genitori per farli tornare nel loro Paese d'origine: ma quando figlio, mamma e papà sono arrivati in aeroporto a Orio al Serio, hanno avuto una brutta notizia.

I due biglietti infatti - racconta PrimaTreviglio.it - erano falsi: e il responsabile della truffa era un 34enne, straniero anche lui, che qualche settimana prima aveva contattato il connazionale con la promessa di vendergli dei biglietti privatamente a prezzi vantaggiosi. I biglietti che gli aveva inviato, in realtà, erano contraffatti e ovviamente i codici a barre e Qr code non funzionavano al gate. Tornati a casa, il truffato e i familiari hanno subito denunciato i carabinieri, che hanno individuato il 34enne che è stato denunciato a piede libero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA