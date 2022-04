Aereo caduto a Milano, i resti del motore analizzati in Canada

Aereo caduto a Milano, i resti del motore saranno inviati e analizzati in Canada, dove ha sede la società produttrice. L'ultraleggero guidato dal magnate romeno Dan Petrescu, a bordo del quale vi erano otto persone, si era schiantato su un edificio vuoto a San Donato Milanese il 3 ottobre dello scorso anno.

Leggi anche > Malpensa, due aerei si toccano in pista in fase di parcheggio: paura ma nessun ferito

I resti del motore saranno analizzati da un ispettore canadese e da un collega italiano, nell'ambito degli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), titolare dell'inchiesta tecnica di sicurezza, che procede parallelamente a quella penale dell'aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Mauro Clerici e Paolo Filippini. Si tratta di un accertamento, disposto con questo genere di procedura sulla base di un regolamento europeo, i cui esiti saranno utili anche nell'inchiesta della Procura, che ha garantito ai legali dei familiari della vittime - che chiedevano venisse effettuato un incidente probatorio con nomina di un perito da parte di un gip - che le analisi saranno filmate e che ci sarà possibilità per i consulenti di partecipare da remoto e fare richieste.

L'analisi sui pochi resti del motore servirà per capire, se sarà possibile, se si siano verificate o meno eventuali avarie. Allo stato, tra le cause prese maggiormente in considerazione c'è quella dell'errore di manovra. Il Pilatus PC-12, che aveva da pochi minuti lasciato l'aeroporto di Linate, avrebbe cercato di deviare un paio di volte rispetto alla traiettoria regolare, forse perché il pilota aveva visto una perturbazione in arrivo. Ad un certo punto, potrebbe aver perso il controllo del velivolo, anche a causa della nebbia, puntando dritto verso terra per una «dispercezione», ossia non riuscendo più a capire in che posizione si trovasse. Le indagini, comunque, vanno avanti ed è previsto un accertamento anche sugli alettoni del Pilatus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA