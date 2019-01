L'acqua del Naviglio diventa grigia: mistero sulle cause FOTO

L'acqua completamente grigia e non più trasparente. E' grande allarme tra i residenti della zona vicino al canale della Roggia della Vettabbia, nella periferia sud di Milano.Questa mattina l'acqua è apparsa con questa strana colorazione. Gli abitanti hanno segnalato subito il fenomeno all'Arpa (Agenzia per la protezione dell'ambiente), che ha annunciato analisi su campioni di acqua. Tra le ipotesi più accreditate c'è un versamento di materiali nel centro città, dove c'è uno dei cantieri per la linea M4 della metropolitana.