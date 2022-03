Da Bari a Limbiate per accoltellare l’ex moglie: non accettava la separazione. Lei si salva, lui è in carcere

Ha guidato per 900 chilometri, un viaggio di ben 8, pur di uccidere la moglie dalla quale si stava separando. Una vendetta che doveva mettere in atto, nonostante la distanza, nonostante tutto. La donna si dovrebbe salvare, nonostante le numerose pugnalate. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Si tratta di un 56enne muratore, Costanzo C., incensurato, che si è messo in macchina a Bari, sua città d’origine, e ha raggiunto Limbiate, in provincia di Monza, dove vive l’ex consorte di 50 anni, Maria T., che è una vigilante – non armata – di un supermercato. A Limbiate, l’agguato in piena regola, spietato. Solo per caso non contiamo l’ennesimo femminicidio.

ARRIVO IN PIENA NOTTE

L’uomo è partito da Bari, sua città d’origine, ed è arrivato a Limbiate in piena notte. Ha aspettato nascosto in un parcheggio che l’ex moglie uscisse di casa per andare al lavoro. Quindi, alla 4 del mattino di giovedì 3 marzo, appena l’ha vista, le si è scagliato contro con una furia assassina.

LE COLTELLATE IN STRADA

Le ha sferrata in mezzo alla strada diversi fendenti con un coltello a serramanico che l’hanno raggiunta alla schiena e alla testa. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha sentito le urla disperate della vittima e ha chiamato il 118 e i carabinieri: i militari hanno trovato l’aggressore che vagava con le mani insanguinate e l’hanno arrestato. La donna, invece, era agonizzante a terra in una pozza di sangue. Quando sul posto sono giunti i mezzi di emergenza l’hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

LA SEPARAZIONE NON ACCETTATA

Secondo quanto al momento emerso la coppia si stava separando e l’uomo non lo accettava. Ecco il motivo dell’agguato spietato. Il 56enne è stato accompagnato in carcere, in attesa di essere interrogato, ma avrebbe già confessato di aver accoltellato la ex moglie per gelosia.

