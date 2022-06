Lombardia, arriva Digiteca, 6 milioni di libri a portata di un clic

Libri, tanti libri. E poi audio, immagini, testi teatrali, manoscritti, erbari. Ci saranno più di sei milioni di file nella Digiteca, la nuova piattaforma digitalizzata che mira a valorizzare e rendere fruibile il patrimonio delle risorse bibliotecarie della Lombardia. Studenti e insegnanti delle scuole superiori lombarde, ma anche tutti i cittadini, potranno accedere ai documenti della Biblioteca Digitale Lombarda (Bdl), dell’Archivio Etnografia e Storia Sociale (Aess) e del Reil (Registro delle Eredità Immateriali Lombarde). Realizzata grazie al Fondo Europeo POR FS 2014-2020, Regione e a Formez Pa (associazione che mira a digitalizzare la pubblica amministrazione), la digital library nasce da un’idea della Direzione Generale Autonomia e Cultura lombarda ed è finanziata dal Fondo POR FSE 2014-2020. «Quel che preferisco del progetto Digiteca - Alberto Bonisoli, ex ministro dei Beni culturali e presidente Formez - è che riesce a dar valore all’informazione del contenuto digitale. Lo si vede per due aspetti. Il primo la prossimità: il progetto consente agli utenti finali, ovvero studenti, insegnanti e chi ogni giorno si muove all’interno della formazione secondaria, di poter avere contenuti e dare un ulteriore rafforzamento a quello che è un proprio processo educativo. Il secondo aspetto è la scalabilità: il bello di questi progetti è che possa essere scalato con costi assolutamente sostenibili per raggiungere dimensioni che sono assolutamente interessanti». Consultando il materiale online, sarà possibile realizzare nuovi percorsi didattici e formativi. Ma non solo. Gli studenti potranno creare le mappe concettuali richieste dai docenti le quali, una volta concluse, saranno inserite nella piattaforma stessa. In questo modo si creerà un sistema di circolarità in cui i documenti caricati saranno messi a disposizione della piattaforma e resi utilizzabili da chiunque voglia consultarli. «Digiteca è stato un progetto molto complesso per la parte tecnologica, organizzativa e contenutistica - spiega Santino Luciani, responsabile per il Formez del progetto -. Parliamo di un progetto partito in pieno lockdown. Il tempo richiesto per crearlo era di 18 mesi, noi l’abbiamo realizzato in 6. È stato un grande dispendio di energie, una grande sfida, e possiamo vedere che il risultato è incontrovertibile e positivo. Lasciamo alla Regione un grande patrimonio software, culturale, metodologico e didattico». Il progetto, testato su 10 scuole pilota, ha incluso anche il Digiteca LAB, percorso formativo di girati e montaggio video e audio, svolto da alcuni ragazzi degli istituti superiori coinvolti. Digiteca potrà sviluppare l’inclusione digitale così da superare il gap fra la popolazione che più facilmente accede alle risorse digitali rispetto ai cittadini che incontrano ancora difficoltà in queste attività.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 06:05

