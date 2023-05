Milano Marathon Charity Program: quando sport e solidarietà vanno a braccetto

di Redazione web

Alla CIVIL WEEK, la festa-evento al via da oggi sino al 7 maggio che coinvolge tutta la città di Milano, per dare voce e forza alle esperienze positive presenti nella città metropolitana, con CSV Milano, i Forum del Terzo Settore milanesi e le Fondazioni di comunità milanesi, la collaborazione di ASviS, CSVnet e Forum Terzo Settore nazionale, il patrocinio di Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano e il sostegno di Regione Lombardia, si collega anche un appuntamento dedicato alla Milano Marathon. Domani, infatti, venerdì 5 maggio, alle ore 18, si parlerà del Milano Marathon Charity Program, il grande programma di solidarietà della competizione sportiva andata in scena lo scorso 2 aprile, organizzata da RCS Sports & Events.

Un incontro in programma presso Spazio Lenovo in corso Matteotti, sede del Title sponsor della Relay Marathon, la staffetta a squadre della Maratona. Obiettivo di domani sarà quello di trasferire il grande valore sociale del progetto introdotto undici anni fa per incentivare i runner, attraverso la partecipazione all’appuntamento sportivo, a supportare le ONP (Organizzazioni Non Profit) e a finanziare le attività e i progetti benefici. Un incontro che si inserisce nel palinsesto del grande evento milanese, volto a sensibilizzare il pubblico presente e gli ospiti sui motivi che hanno generato la nascita del Milano Marathon Charity Program, raccontandone i risultati raggiunti in termini di inclusione sociale e di sensibilizzazione alla diversità e alla cittadinanza attiva.

Partner fondamentale è, da sempre, Rete del Dono: la società, oltre a fornire la piattaforma di raccolta delle donazioni, contribuisce alla buona riuscita dell’iniziativa sia sul fronte della formazione (organizzando un percorso di capacity building ad hoc), sia accompagnando le ONP nella fase di pianificazione della campagna di raccolta fondi. Il totale raccolto dalle 92 ONP di questa ultima edizione del Milano Marathon, la numero 11, attraverso il grande progetto di fundraising è stato di 1.074.475 euro, confermando la competizione sportiva come uno degli eventi più importanti d’Europa, registrando in tanti anni un risultato totale superiore a 5,5 milioni di euro.

