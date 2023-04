25 aprile, in 80mila in piazza a Milano. Tensione nel varesotto con militanti di estrema destra: «Bella ciao» contro «A noi...»

di Redazione Web

A Milano la pioggia non ferma i manifestanti. Sono circa 80 mila le persone che, nonostante la pioggia, hanno sfilato al corteo nazionale del 25 aprile nel capoluogo lombardo, ha comunicato il presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati all'arrivo del corteo in piazza Duomo dove si terranno i discorsi ufficiali. «È una grande manifestazione partecipata e unitaria - ha commentato - , un segnale importante al paese per i 75 anni della Costituzione antifascista».

Tensione nel varesotto

Intanto ci sono stati momenti di tensione oggi alla manifestazione del 25 aprile ad Azzate, nel varesotto, dove ha la propria sede la realtà di estrema destra Do.Ra, con tanto di scambio di cori: «Bella, Ciao» contro la cantata fascista «A noi la morte non ci fa paura». Proprio gli esponenti di Do.Ra. sono arrivati alla cerimonia. Il motivo, hanno spiegato, è uno striscione con scritto 'Azzate ama la pace e non a-dora il fascio' con a-dora scritto a testa in giù.



«Vieni qua a spiegare lo striscione» hanno detto a uno dei partecipanti criticando la «provocazione. È piazzale Loreto». Qualcuno è stato trattenuto prima di arrivare a contatto. Poi le forze dell'ordine li hanno invitati ad allontanarsi. Quindi poco distante hanno srotolato lo striscione 'Nessuno si illuda si possa scordare il sangue versato per non tradire' e hanno cantato il canto che recita 'canta mitraglia la rumba fulminante che legionari noi siam di Mussolin!'.

