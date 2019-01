Meteo, maltempo in arrivo da stasera: neve anche in pianura

Maltempo in arrivo da stasera sull'italia: il team del sito ilMeteo.it avvisa che una perturbazione richiamerà a sé venti dai quadranti meridionali, più miti e ricchi di umidità. Una situazione comunque in linea con la stagione invernale che finora aveva anzi negato precipitazioni rendendo critiche le condizioni di corsi d'acqua non in grado di accontentare i fabbisogni dell'agricoltura.





Le prime piogge sono attese nel tardo pomeriggio su buona parte dei settori tirrenici tra Toscana, Campania, Lazio e Sardegna. Successivamente il peggioramento si estenderà anche al Nord Ovest con piogge in Liguria e deboli nevicate via via a quote più basse tra Piemonte e Lombardia. Nel corso della notte poi la neve inizierà a cadere abbondante in particolare sulle province di Novara, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Biella, Varese, Como, Monza Brianza, Milano, Pavia e Bergamo con accumuli compresi tra i 10 e i 20 cm in pochissime ore. Col passare delle ore però l'azione dello Scirocco trasformerà i fiocchi in pioggia con rovesci intensi in particolare sulla Lombardia Orientale, Emilia Romagna e Veneto a partire dal pomeriggio di domani. Sul resto dei settori nordoccidentali la neve potrebbe continuare a cadere fino alla sera risultando essere l'evento nevoso più importante degli ultimi anni.

Meteo: SPECIALE NEVE, tutto pronto per il CARICO in PIANURA. Ecco le REGIONI colpite e gli ACCUMULI in CMhttps://t.co/GnhC6Zv5q1 pic.twitter.com/kJfw6HJ9dP — IL METEO.it (@ilmeteoit) 31 gennaio 2019

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it avverte che sulle montagne sono finalmente attese bufere di neve con più di un metro e mezzo di accumulo oltre i 1000 metri su Alpi Marittime, un metro circa sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige, poco meno sulle Alpi Retiche in Lombardia, sulle Orobie, in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia.

Una benedizione per le stazioni invernali che finora avevano consumato enormi quantitativi d'acqua per innevare le piste da sci.



Il maltempo poi si sposterà rapidamente su tutta l'area tirrenica e la Sardegna, fra domani e sabato, con la possibilità di avere forti precipitazioni con temporali e possibili nubifragi. Massima attenzione in particolare tra la Liguria di Levante e Alta Toscana dove sono attese piogge con picchi oltre i 100 millimetri in pochissimo tempo.