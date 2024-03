Mancano 3000 medici di famiglia entro il 2026 ne spariranno 11mila

di Lorena Loiacono

Medici di famiglia cercansi, negli ambulatori sono ormai introvabili. In Italia ne mancano all’appello, oggi, oltre 3100, ma da qui a qualche anno il crollo sarà spaventoso.

L’allarme arriva dai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, sui resoconti al primo gennaio del 2023, ed emerge che la carenza attuale è precisamente di 3.114 medici di famiglia: l’assenza si fa sentire soprattutto nelle regioni del Nord a cominciare dalla Lombardia dove ne mancano 1.237, in Veneto 609 e in Emilia Romagna 418. Seguono il Piemonte con 296 vuoti di organico e la Campania dove i medici di base dovrebbero essere 381 in più. La stima effettuata da Gimbe si basa sul rapporto di un medico di medicina generale ogni 1.250 assistiti, vale a dire il valore medio tra il massimale di 1.500 e l'attuale rapporto ottimale di 1.000.

Che cosa comporta la mancanza di medici di famiglia? Semplice: i dottori in servizio devono seguire sempre più pazienti, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza. Quasi un medico di famiglia su due, infatti, supera il limite massimo dei 1.500 assistiti: è così in Emilia-Romagna, Campania, Provincia Autonoma di Trento, Valle D’Aosta e Veneto. Addirittura nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Lombardia superano i 1500 assistiti ben due medici su tre. E così i pazienti sono costretti a cercare un posto libero tra i medici, anche se sono lontani da casa.

«L’allarme sulla carenza dei medici di base- afferma Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe - oggi riguarda tutte le Regioni ed è frutto di un'inadeguata programmazione che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Così oggi spesso diventa un'impresa poter scegliere un medico di medicina generale vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute, in particolare di anziani e fragili». La situazione infatti non può che peggiorare in vista dei prossimi pensionamenti: secondo i calcoli della Fimmg infatti, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, considerando l'età tra il 2023 e il 2026 compiranno 70 anni 11.439 medici di medicina generale. Raggiungeranno così l'età massima per la pensione, sempre che non decidano di lasciare l’attività prima del tempo.

