Il ciclone Poppea è arrivato: piogge, temporali e vento su gran parte dell'Italia

Nella notte è arrivato il ciclone Poppea. La vasta perturbazione atlantica ha raggiunto nelle ultime ore gran parte dell'Italia, determinando una fase di forte maltempo specie al Centro-Nord e parte del Sud. Lo indica la Protezione civile, che ha diramato un'allerta meteo. Dalle prime ore del mattino sono arrivati temporali sparsi su Liguria, Toscana settentrionale e Sardegna. Coinvolti anche Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici, oltre a Lombardia e Veneto, specie settori alpini e Puglia settentrionale. In molte zone le scuole sono rimaste chiuse. Proprio per le condizioni meteo avverse, oggi nel Lazio alcuni collegamenti con l'isola di Ponza non verranno effettuati.

Rieti, nuova allerta meteo anche per il Reatino dalla mattinata di mercoledì

L'arrivo dal Mediterraneo della nuova depressione interessa anche l'Alto Adige dove è prevista la caduta abbondante dineve. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in quota cadrà fino a mezzo metro di neve, soprattutto nella zona tra la val d'Ultimo, la val Passiria e la val Sarentino. La giornata inizierà con cielo nuvoloso ma generalmente senza precipitazioni. Con il passare delle ore inizierà a piovere sempre più diffusamente con limite della neve, a seconda dell'intensità, tra 800 e 1.400 metri di quota. Le temperature massime non supereranno i 3-8 gradi.

Maltempo Sicilia, Musumeci: «Invito popolazione a restare in casa, presto per conta dei danni»

Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna. L'allerta è gialla sui restanti settori di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna e su parte di Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio umbro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA