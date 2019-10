Lite fuori dal locale: «Alessandro Sartor è morto per lo spavento», aveva 45 anni

di Denis Barea

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 15:05

Morto per l'agitazione e lo spavento patiti durante i momenti concitati della discussione all'esterno del, ildi, frazione del comune di, in provincia di Treviso , dove lavorava. Sarebbe questa la causa del decesso di Alessandro Sartor , il barista 45enne morto dila sera del 30 maggio scorso.Un attacco di cuore che lo ha colpito mentre stava cercando di sedare una discussione all'esterno del locale. È la conclusione a cui arriva la relazione depositata dal patologo Alberto Furlanetto e consegnata nei giorni scorsi al sostituto procuratore Daniela Brunetti, il magistrato che sta conducendo le indagini su quei tragici fatti per i quali ha indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale i fratelli Alberto e Francesca Stella, di 31 e 26 anni, due dei figli di Raffaello Stella, patron della Stelbi Spa di Farra, azienda molto nota per essere da anni attiva nel mondo della produzione di materiale per la termoidraulica, la climatizzazione e l'idrosanitaria.