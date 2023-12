La vita vale più dei gioielli

di Gigi De Palo

L’altra sera guardando la tv ci siamo imbattuti nelle folli dichiarazioni del gioielliere che ha sparato e ucciso i due ladri che hanno rubato nel suo negozio. Ne è scaturito un acceso dibattito familiare sul tema della legittima difesa, sulla legge scritta e su quella non scritta e sull’opinione pubblica che, a sentire il gioielliere, sarebbe per il 95% con lui. Una discussione rumorosa in cui è emerso che: è chiaro che non si ruba. Non c’è nemmeno da dirlo. Men che meno si entra in un negozio con una pistola finta e si fa una rapina. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma tra il rubare e l’uccidere due uomini inseguendoli in macchina c’è una grande differenza. La vita umana vale più di ogni cosa. Più dei gioielli, più della vendetta, più della comprensibile rabbia. Quello che ci ha fatto male guardando l’intervista è la freddezza con cui il gioielliere parlava di quelle vite spezzate: «È andata così», ripeteva. Legittima difesa è difendersi mentre sei minacciato, non rincorrere all’esterno dei ladri e freddarli per strada. Faremo parte di un 5%, ma va bene così!

