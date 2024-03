L’Antitrust contro l’app di video: «Inadeguati controlli sui minori»

di Lorena Loiacono

Giochi pericolosi e nessuno che li controlli. Per questo TikTok, il social network cinese che spopola tra i giovanissimi, è finito sotto osservazione dell’Antitrust che lo ha sanzionato per 10 milioni di euro. Il motivo? «Controlli inadeguati da parte della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma». Il riferimento è in particolare ai contenuti «che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili» e che «vengono sistematicamente riproposti agli utenti in base alla loro profilazione algoritmica». Stimolando, in questo modo, «un uso sempre crescente del social network».

Insomma, gli adolescenti vengono messi a rischio, spesso con challenge pericolose, e finiscono in una rete che propina loro contenuti sempre dello stesso tipo: quindi pericolosi. La profilazione algoritmica seleziona infatti costantemente quali video destinare al singolo utente, nelle sezioni denominate “Per te” e “Seguiti”, per aumentare il tempo trscorso online e le interazioni e far crescere così la redditività degli introiti pubblicitari.

L’Antirust ha sanzionato le tre società costole del gruppo cinese Bytedance Ltd: l'irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies Uk Limited e l'italiana TikTok Italy Srl. Nell’istruttoria si fa chiaro riferimento a una delle sfide social più pericolose e fuori controllo: è stata infatti accertata la responsabilità di TikTok nella diffusione della challenge "cicatrice francese", in cui i ragazzini si danno dei pizzicotti tanto forti da lasciarsi il segno, e di contenuti che mettono a rischio la sicurezza psico-fisica degli utenti, specialmente se minori. Secondo l'Antitrust, la piattaforma social non ha messo in atto le misure idonee a fermare la diffusione dei contenuti pericolosi, come invece avrebbe dovuto secondo le linee guida che ha adottato per definirsi uno spazio “sicuro". Le linee guida sono state applicate «senza tenere conto della difficoltà dei minori a distinguere la realtà dalla finzione e la tendenza a emulare comportamenti di gruppo». Ma TikToK respinge le accuse: «La cicatrice francese registrava una media giornaliera di soltanto 100 ricerche al giorno in Italia prima che l'Agcm annunciasse l'avvio delle indagini l'anno scorso. Da tempo abbiamo ridotto la visibilità di tali contenuti agli utenti di età inferiore ai 18 anni, escludendoli anche dalla pagina dei “per Te”».

