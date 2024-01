di Alessandra Severini

Sarà election day l’ 8 e il 9 giugno, quando si voterà per europee, regionali e amministrative. La decisione è stata presa nella riunione del Consiglio dei ministri di ieri con l'intenzione di favorire un maggior afflusso di elettori alle urne. Per la terza volta si andrà, quindi, al voto di sabato come già accaduto nel 2004 e nel 2009 quando al governo c'era Silvio Berlusconi.

Oltre che per il rinnovo del Parlamento europeo nel secondo fine settimana di giugno saranno chiamati alle urne 3701 comuni per un totale di quasi 17 milioni di votanti. Tra queste città ci sono 27 capoluoghi di provincia e sei anche di regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Si voterà per le regionali nello stesso week end anche in Piemonte, dove sono chiamati alle urne circa tre milioni e 600mila elettori. Le altre regioni al voto nel 2024 (Abruzzo, Basilicata, Sardegna e Umbria) invece andranno al voto in altre date.

Il consiglio dei ministri ha anche approvato il provvedimento che apre al terzo mandato consecutivo dei sindaci dei Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila, dove ora il limite è del doppio mandato. Una scelta che potrebbe essere propedeutica a sdoganare il terzo mandato anche per i governatori, fortemente voluto dalla Lega soprattutto per confermare la candidatura dell'attuale presidente del Veneto Luca Zaia anche nel 2025.

Su questo punto però il governo tentenna: FdI e FI appaiono contrari alla rimozione del divieto anche per i sindaci dei grandi Comuni e, soprattutto, per i presidenti di Regione. Il partito di via Bellerio si è comunque già attrezzato per arrivare all'obiettivo con un disegno di legge ad hoc che seguirà la via parlamentare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA