Flaminia Bolzan: propositi metafisici

L’anno è appena iniziato e più di qualcuno ha già riscontrato la fregatura. Dopo una decina di giorni i buoni propositi sono in procinto di fare la stessa fine del Titanic nella collisione con l’iceberg: un naufragio in piena regola. Il pezzettone di ghiaccio in questione si chiama realtà, anzi, pianificazione errata. Lo sconsiglio in tutte le lingue del mondo: il focus sui propositi a gennaio è una piaga che nemmeno le cavallette.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 08:05

