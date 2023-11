In fuga dalle relazioni

In questo salotto lascio i miti e torno per un attimo a parlarti, seriamente, di sentimenti. L'amore, donato e ricevuto, è un desiderio universale, mentre la capacità di instaurare legami affettivi non è affatto innata, ma la impariamo a partire dai modelli osservati e acquisiti.

Gli apprendimenti sbagliati che diventano parte integrante del comportamento di un individuo possono costituire un'interferenza con i vissuti del presente e quando succede il risultato è quello di soffrire molto.

È il caso della "philophobia" una condizione in cui qualcuno è reticente a sperimentare emozioni di unione e coesione con l'altro, una paura che attiene la sfera sentimentale dove la persona prova continui stati d'ansia o si sente oppressa dal legame.

I sintomi che vengono a galla includono rigidità, distacco, chiusura ed evitamento quando la relazione mostra presupposti di stabilità e un notevole coinvolgimento emotivo.

I philofobici hanno paura di instaurare relazioni perché le percepiscono come una minaccia alla propria stabilità emotiva e questo dipende dagli apprendimenti errati per cui più forte è la paura di instaurare una relazione che non sia connotata da una "affrontabile" distanza emotiva e maggiore è la tendenza a scappare.

