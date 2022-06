Meglio un sogno o la realtà?

Il salotto odierno si snoda attorno a un quesito importante, voi amici miei, siete inclini ad acquistare sogni o preferite una solida realtà? Mi spiego meglio perché proprio questa mattina riflettevo sulla differenza nell'approccio al tema da parte degli uomini e delle donne. I primi sembrano decisamente inclini a proporre un'ottima strategia di vendita di questi, con una partecipazione indiretta del gentil sesso che frequentemente si focalizza sulle parole, piuttosto che sui fatti. Insomma, per farla breve, la fuffa snocciolata in fase di corteggiamento pare avere un'attrattiva maggiore della concretezza in molti casi, o meglio, capita non di rado che un'illusione, generata da due o tre abbocchi sapientemente suggestivi produca la stessa sensazione di una coppa di gelato maxi con 40 gradi: libidine. L'uomo, al contrario, quando deve metaforicamente acquistare, se ne frega del pacchetto di parole a condimento, che anzi sembra essere quasi un accrocco. E allora aveva ragione il buon Roberto Carlino che ha creato il copy del secolo quando, nella ricerca di convincere noi tutti all'investimento immobiliare, si è focalizzato sulla solida realtà. La stessa che dovremmo ricercare quando è una relazione stabile quello che desideriamo capitalizzare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 06:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA