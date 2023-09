I fuochi di paglia dell'amore

di Flaminia Bolzan

La riflessione linguistica sul cosiddetto fuoco di paglia oggi mi pare quella giusta. Non tutti conoscono il significato di questa locuzione che è comunque piuttosto comune e indica tutto ciò che apparentemente può sembrare importante, interessante, ma che poi si rivela di scarso valore e soprattutto, di breve durata. L'espressione è iconica e nasce proprio dall'immagine della paglia che quando prende fuoco divampa impetuosamente, ma si spegne pure con altrettanta rapidità. Il fuoco di paglia è un’attitudine di alcuni e un problema per molti, soprattutto nelle relazioni. Si parte in tromba, non tanto per ció che si considera dell’altro, quanto piuttosto per il fatto che l’altro in questione diventa l’incarnazione di un bisogno, sia esso affettivo o banalmente sessuale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 06:00

