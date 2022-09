Il proposito di settembre: scegliete un quaderno e una penna. E poi...

Come in ogni settembre che si rispetti è accaduto l'ineluttabile. I buoni propositi hanno bussato il giorno 1 e noi, titubanti, anziché spalancare la porta per accoglierli e onorarli come si fa con gli ospiti più graditi, abbiamo creato uno spazio più simile ad una fessura. Quello sufficiente per rimarcare la distanza tra i vorrei e i non posso.

Abbiamo piazzato il piedino tra la porta e lo stipite, mentre ci guardavamo bene già solo all'idea di farli entrare per davvero. La procrastinazione pre-vacanziera di quel discorso sulla separazione e sull'andare dall'Avvocato per cercare di trovare un accordo soddisfacente sembra poter aspettare ancora un po', così in molti nuovamente, si trovano a vivere il brivido di una ripresa clandestina dopo un mese torrido in cui al rientro l'impressione nitida è stata quella di una necessaria vacanza, per riprendersi dalla vacanza.

Bene amici miei, voglio riabbracciarvi tutti in questo salotto, proponendo io un proposito dignitoso e abbordabile come la natura stessa della sua etimologia. Lo faccio proponendovi un compito che vi farà tornare all'età dei banchi di scuola, una cosa semplice che non richiede (almeno in questa fase iniziale) alcuna azione che implichi a sua volta una comunicazione con altri.

Scegliete un quaderno, comprate una penna e oggi, non domani, non lunedì, non quando ho tempo iniziate a raccontarvi quotidianamente qualcosa di voi. Che sia un pensiero su una situazione. Una riflessione. Una parola di affetto, una paura o un desiderio. L'obiettivo? Conoscervi!

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 07:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA