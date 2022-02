Flaminia Bolzan su Leggo: «Il like è per te, gli piaci tu»

C'è uno schema che ormai è diffuso quanto il 4-4-2 e mi riferisco a qualcosa che non succede su un campo di calcio. Potrei introdurvi l'argomento descrivendolo al pari di un modus operandi anche perché, senza falsa modestia, in tema di serialità ho una certa dimestichezza d'analisi. Sto parlando di Instagram e del like tattico che normalmente precede la visualizzazione della storia, seguita a ruota almeno da un altro paio di tap tap sullo schermo, possibilmente ai post che superano la terza riga del feed. Qualora vi sia un cenno di vita o di gradimento si arriva poi al messaggio diretto. Cari amici del salotto, l'abbordaggio moderno è scandito sovente da questa trafila e il mi piace non è rivolto al contenuto, ma al contenitore, a voi insomma. A quali profonde considerazioni ci conduce quindi la valutazione di tutto questo? Direi proprio a un bel niente se non a percepire l'intero pacchetto come un imbarbarimento dell'unica cosa degna di nota agli albori della conoscenza: la possibilità di incontrare qualcuno che ci stupisca anziché farci pensare ad un copione degno del peggior Ted Bundy.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022

