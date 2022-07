Pajate, ostacoli e traguardi

di Flaminia Bolzan

La longevità stabile di una relazione va interpretata come ostacolo o come traguardo? Sono qui a parlarne con un amico e quindi, figlio anche delle considerazioni della scorsa settimana, arriva puntuale il salotto odierno. È la versione esperienziale di una riflessione generalizzata, con il benefit di un'iconografia reale più definita. La faccia da patibolo. Dovete fare insieme a me lo sforzo immaginativo di tornare indietro a quando esisteva ancora la figura del boia e immedesimarvi nello stato d'animo di chi faceva la passeggiata coatta verso la dipartita per mano del soggetto mascherato.

Questo è esattamente ciò che raccontavo avendolo osservato giusto due giorni fa. Località balneare, orario serale, al tavolo di un ristorante. Giovane maschio con prole al seguito che, dopo una giornata trascorsa tra secchielli, palette, pallone e gonfiabili vari si ritrova bruciato e silente a cena, sprovvisto della comitiva. Accanto a lui due figli preadolescenti e una compagna, forse moglie, stanca pure lei. Il silenzio tombale e il coniglio dal cilindro che è il telefono. La signora è più discreta, si alza per andare probabilmente alla toilette, ma non lo tocca. Lui invece, vedo il movimento del pollice, fa il tipico scroll e me ne rendo conto. Il mio amico stamattina mi dice una cosa importante, una grande verità, col suo tono cinico e disincantato e io non me la posso levare dalla testa. Se hai mangiato per una vita i rigatoni con la pajata, ad un certo punto è pure normale che tu sia attratto da una bella aglio e olio, ma siccome prima o poi viene a noia pure quella, forse sarebbe più intelligente smettere di considerare questi social come un menù fantasticando sul piatto più prelibato. Voi che ne dite?

Venerdì 8 Luglio 2022

