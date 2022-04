Attenti al Minuetto

C'è una danza di origine francese caratterizzata da passi piccoli e si dà il caso che questo ballo classico dal tempo moderato sia anche il titolo di una canzone particolarmente struggente scritta da un uomo e interpretata da una donna. Cari amici lo so che ci siete già arrivati, ma permettetemi questo esercizio di enigmistica prima di svelarvi l'ovvietà: sto parlando di Califano e Mia Martini e di un celeberrimo Minuetto. Lo porto oggi in salotto perché il ritmo del minuetto che vira verso l'allegro parte sempre da un preludio di moderazione e questa è certamente metafora di quegli approcci contemporanei su instagram in cui l'abbordatore, persino si scusa per una presunta invasione social, mistificando le sue competenze in tal senso e spacciandosi come un novellino, mentre in realtà farebbe invidia a un hacker scandinavo. Da lí con maestria si insinua fino a che sulla schermata non vedrete comparire una serie di dieci cifre. Si, esattamente quelle di un numero di telefono. Il passaggio. State già vorticosamente danzando, ma prima di arrivare all'attesa pari a un'agonia che potrebbe riservarvi l'infausta conoscenza prestate attenzione al campanello d'allarme e ricordate: è uno schema. E il movimento del minuetto è ternario, ergo, non vi conviene dare retta.

Venerdì 15 Aprile 2022

