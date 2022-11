Delivery e gourmet nelle relazioni di coppia, e non stiamo parlando solo di cibo

Nella ristorazione come in ogni ambito della vita e della psicologia esistono le categorie e le categorizzazioni. Le utilizziamo per economizzare le risorse mentali, ma di questo ti parlo un'altra volta. Comunque, la champions league della tavola è la guida Michelin e in questa breve premessa hai già capito il valore di una stella, che non è mica dato solo dai critici. No no, siamo pure noi ad attribuirglielo. Te lo spiego in breve, quando ordini il delivery spendi poco e magari lo fai spesso, perché stai già in pigiama sul divano, non ti va di cucinare, hai dimenticato la spesa, per mille motivazioni insomma. Non ti interroghi più di tanto sulla cura del packaging, vuoi mangiare e basta, senza impegno. La scatola di cartone va benissimo e al massimo, se proprio la pizza è di gomma, depenni mentalmente quel link dalla tua lista sull'app e la settimana successiva ordini da un'altra parte. Quando invece il ristorante lo scegli con cura è tutta un'altra storia, ti organizzi per tempo, prenoti e magari ti scontri anche con la frustrazione dell'attesa. Il tuo desiderio di quell'esperienza aumenta. Quando arriva la sera fatidica ti prepari, con il giusto anticipo e con un po' di sana cura. Non vuoi arrivare tardi perché una cena gourmet non è fatta solo di ciò che mangerai. E tu lo sai bene. Quindi mi chiedo, quando ti lamenti di ciò che ti accade nelle relazioni, hai mai riflettuto su quello che vuoi essere? Ti accontenti di considerarti una voce da spuntare su una lista tra il kebabbaro e il fast food o ti comporti come chi le stelle non solo se le attribuisce, ma fa di tutto per meritarle? Puoi decidere di essere una persona delivery, accessibile h24, poco impegnativa e non certo desiderata. Un ripiego al frigo vuoto insomma. Oppure, puoi lavorare su di te per diventare una persona Michelin, attenta ai dettagli, disponibile al prezzo di un impegno programmato in anticipo, ma sicuramente considerata come un'esperienza di valore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 08:24

