Dieci minuti di ozio al giorno

A Catone il vecchio viene attribuito il detto secondo cui l’ozio sarebbe il padre di tutti i vizi. In un certo senso potremmo quindi considerarlo il precursore del multitasking, cioè quella modalità che molti hanno di occuparsi contemporaneamente di due o più cose. Questo atteggiamento è stato a lungo considerato una “risorsa”, addirittura un motivo di vanto e certamente, per alcuni versi, potrebbe anche esserlo. Ma a quale prezzo? Qua entro in gioco io per stimolare una riflessione che in prima persona mi sono trovata a fare un bel po’ di tempo fa. Il multitasking è amplificato dal contesto sociale in cui viviamo e soprattutto dall’innesto massivo delle nuove tecnologie nella nostra vita, ma oltre al fatto che fare più cose contemporaneamente richiede un dispendio alto delle nostre risorse attentive, devo sfatare un mito: a volte (spesso) nel fare più cose insieme vi è un decremento della performance nei compiti che svolgiamo.

