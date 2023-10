Dannazione multitasking

Ci sono varie correnti di pensiero sul tema odierno, ma non è presunzione se vi dico che la teoria corretta in realtà è una sola. Il multitasking non fa bene. È un termine che fa riferimento allo svolgere più attività contemporaneamente e messa così qualcuno potrebbe anche pensare che sia una gran figata. Di fatto, riuscirci significa possedere una competenza, ma sul piano psicologico questo comporta non pochi tranelli. La società valorizza tutto ció che è veloce e immediato e la lentezza sembra progressivamente aver assunto le sembianze di un demone.

Ora, io non dico che dobbiamo diventare tutti dei bradipi, ma nemmeno considerare come unica opzione possibile per essere “accettabili” quella di dimostrare (non si sa a chi poi) che è umanamente sostenibile svolgere cinque cose insieme. Chi ha figli e non ha aiuti lo sa benissimo, ho visto mamme contemporaneamente allattare, spingere col piede passeggini per cullare e rispondere al telefono.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA