Flaminia Bolzan su Leggo: le carte dei separati in casa (e degli amanti)

Che le carte francesi siano una delle mie grandi passioni è fuor di dubbio, come lo è il fatto che nel salotto si usi più di qualche metafora. Se il due di picche ha quindi il significato simbolico dei malintesi e delle indecisioni, mentre la regina di cuori è la moglie di lui ecco che capirai facilmente quanto la storia del “siamo separati in casa” sta esattamente in mezzo a questa roba qui. L'ho voluta vestire di un significato esoterico, ma insomma, il senso è solo quello di provare ad ammantare di mistero quella che è la più colossale delle boiate: non me ne vado solo per i figli.

Oh Signore, ma c'è davvero ancora chi ha il coraggio di scaricare la responsabilità della propria codardia nei confronti dell'amante sui poveri ragazzini indossando, sempre solo a parole ovviamente, l'abito lucente del padre modello? Quello, per capirci, che si sacrifica continuando la convivenza con una donna che non ama, né sopporta più (dice sempre lui) pur di non turbare l'equilibrio dei pupi.

Ebbene la primavera annuncia una stagione anche migliore, l'estate, e questa si sa, chiama vacanze. Perciò se non vuoi attendere la laurea dei ragazzi per un micragnoso week end in collina ti consiglio di giocare il jolly. Prenota con le amiche e invece del Re, buttati su un più simpatico (e giovane) Jack.

