A cena con lo psicologo

di Flaminia Bolzan

C’è molta psicologia in ogni ambito della vita, tant’è che per chi fa il mio mestiere non è difficile imbattersi in alcune domande. Sempre le stesse più o meno. Una tra tutte spicca e ha a che fare con la modalità di gestione dei “nostri” incontri. Nella vita privata intendo. Statisticamente nove volte su dieci chi ci siede davanti, con sguardo candido e l’espressione tipica di bambi, ci chiede: “ma quindi tu riesci a capire subito la personalità di qualcuno con cui esci?”. E lì almeno io, trattengo un urlo beduino in cui vorrei celare tutta la gamma delle emozioni di base. No. La risposta è no. Quando usciamo con qualcuno non facciamo un colloquio clinico, non esploriamo i vissuti dell’altro guardandoli attraverso la sua lente e i suoi meccanismi interni, molto spesso siamo più concentrati su queste cose: tre, semplici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 06:00

