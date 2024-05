di Lorena Loiacono

Almeno un figlio e il matrimonio prima dei 30 anni. Sono questi gli obiettivi dei giovanissimi e raccontano un’Italia ben diversa da quella fotografata oggi da statistiche e previsioni sull’allarme legato al calo demografico: i ragazzini tra gli 11 e i 19 anni, che oggi in Italia sono 5 milioni e 140 mila e nei prossimi decenni saranno sempre meno, hanno voglia di famiglia. Quindi una ripresa demografica non sembrerebbe impossibile. Si tratta quindi di una sorta di inversione di rotta, almeno nelle intenzioni: visto che un ragazzo su 3 pensa di trasferirsi all’estero A rilevarlo è l’Istat nell’ultima indagine sui bambini e ragazzi.

A NOZZE. Il 74,5% dei giovanissimi intervistati vede infatti il futuro in coppia e molti, il 72,5%, pensano al matrimonio. La larga maggioranza dei giovanissimi, il 76,9%, vorrebbe sposarsi entro i 30 anni e, tra questi, quasi il 21% vorrebbe andare all’altare prima dei 26 anni. Tra le ragazze il matrimonio under 30 raggiunge i sogni dell’80,7% e quello under 26 sale al 23,2%.

CULLE IN ARRIVO. Nelle loro intenzioni c’è quella di metter su famiglia: il desiderio di fare un figlio riguarda infatti 7 ragazzi su 10 e, di questi, soltanto l’8,8% dice di volere solo un figlio. L’8,7% dice di non volerne affatto mentre il 18,2% sogna invece tre o più figli. La quota di coloro che vogliono più figli arriva addirittura a superare il 20% tra i ragazzi stranieri. Se si prendono in considerazione solo i pareri delle ragazze, la situazione cambia e diventa leggermente più alta la quota di coloro che non vogliono figli: sale al 10,3% mentre scende al 7,5% la percentuale di chi vuole un figlio unico.

IN FUGA. Vogliono sposarsi e fare figli ma non è detto che lo faranno in Italia: oltre il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni da grande vorrebbe vivere in un altro Paese. Anche in questo caso ci sono delle rilevanti differenze di genere: tra le ragazze la quota di coloro che pensano di trasferirsi fuori dall’Italia è più elevata e arriva al 37,9% mentre per i maschi si ferma al 30,7%.

IL SOGNO AMERICANO. Tra coloro che vedono il proprio futuro all’estero, il 32% vorrebbe vivere negli Stati Uniti, seguiti, ma a lunga distanza, dalla Spagna con il 12,4% di preferenze e dalla Gran Bretagna con l’11,5%.

