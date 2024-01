Il clima cambia, le tendenze pure -46% le vendite di abiti invernali

di Lorena Loiacono

A caccia dell’offerta migliore: partono i saldi di fine stagione e per i negozi si tratta di rimettere in piedi una stagione molto difficile. Ieri sono partiti infatti gli sconti in Valle d’Aosta ed entro domani seguiranno tutte le altre regioni.

BUDGET. Quattro italiani su 10, secondo uno studio svolto da Ipsos per Confesercenti, hanno già pianificato di comprare in saldo, con un budget medio previsto di 267 euro a persona. E c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante, prevedendo di andare in cerca di promozioni e di comprare entro domenica 7 gennaio anche se il 38% prevede di abbassare il budget medio, scendendo al di sotto dei 150 euro.

QUESTIONE DI CLIMA. Anche in questo campo si sentono gli effetti del cambiamento climatico: per il caldo dei mesi autunnali gli acquisti di capi d’abbigliamento della collezione autunno inverno si sono ridotti del 46%. «Bisogna rivedere le norme che disciplinano le vendite di fine stagione - commenta Beniamino Campobasso, Presidente nazionale di Fismo Confesercenti - i saldi iniziano in un periodo eccessivamente precoce rispetto al fine stagione, laddove, se si espletassero nel giusto periodo, rappresenterebbero un’occasione di grande interesse economico, sia per gli operatori commerciali che per i consumatori.

CAPI PIÙ RICHIESTI.

TURISMO DA SALDI. Le occasioni non sono solo per i clienti, le grandi città puntano ad attrarre anche flussi di cittadini da fuori regione: «Il periodo dei saldi arriva nel periodo di bassa stagione per il turismo - spiega Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma - è l’occasione migliore per attrarre con il richiamo dei made in Italy: l’85% degli intervistati preferisce acquistare nei negozi fisici e le città hanno una grande offerta. Solo a Roma ce ne sono circa 25mila: i prezzi sono altamente competitivi, un motivo in più per vedere la Capitale».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA