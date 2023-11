Giovani e donne in fuga dal Belpaese, il 44% di chi parte ha meno di 34 anni

di Lorena Loiacono

Via dall’Italia: non è un Paese per i giovani e per le donne. Boom di partenze anche tra i nonni, in cerca di Paesi dove la vita costa meno e si vive bene con la pensione. E’ questa la triste fotografia scattata dal Rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes. C’è anche chi rientra ma sono ancora troppo pochi.

SALDO NEGATIVO. E così l’Italia si conferma un paese ancora a forte tendenza migratoria: basti pensare che nei dieci anni dal 2012 al 2021 sono stati oltre un milione gli espatri, a fronte dei poco più di 443mila rimpatri. Quindi 581mila persone in meno. Oggi vivono all’estero sei milioni di italiani, con un aumento del 91% negli ultimi 18 anni. «L’Italia all’estero - ha sottolineato il presidente della Fondazione Migrantes, monsignor Gian Carlo Perego - è l’unica che cresce».

IDENTIKIT DI CHI PARTE. Sono due le categorie in partenza: giovani e donne, Basti pensare che nel 2022 il 44% delle partenze riguardava la fascia di età tra 18 e 34 anni e dal 2006 le donne hanno quasi raddoppiato le partenze con un aumento del 99,3%.

IL MONITO DI MATTARELLA. «Lavorare all'estero per i nostri giovani è un'opportunità e deve essere una scelta - ha commentato il presidente Mattarella - se dopo un percorso formativo in Italia si è costretti a lasciare il territorio per mancanza di occupazione o prospettive e non si riesce più a tornare, si è di fronte ad una patologia alla quale porre rimedio. Quando non si riesce a riportare nel nostro Paese professionalità è l'intera comunità che viene impoverita.

GOVERNO A LAVORO. Sulla questione è intervenuto anche il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, tramite l'inviato speciale del governo italiano per la libertà religiosa, Davide Dionisi: «L'emigrazione italiana non solo continua, ma si caratterizza anche per la mobilità intellettuale, scientifica ed economica. Formiamo cittadini che poi scelgono di mettere a frutto altrove le loro conoscenze come manager e ricercatori, per questo l'Esecutivo ha messo in atto interventi che favoriscano rientri, reinserimenti e progetti di scambio e ricerca plurinazionali».

NONNI CON LA VALIGIA. Non solo giovani: nel 202, sono state 4300 le iscrizioni all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero, degli over 65 per la sola motivazione espatrio. Un dato in aumento rispetto al 2022 del 17,8% per gli anziani tra i 65 e i 74 anni, del 15,1% per 75-84 anni e del 5,3% per gli over 85.

C’È CHI TORNA. In base a dati Istat c’è anche una quota di rimpatri che sta crescendo: il presidente Francesco Maria Chelli ha spiegato che nel 2021 sono stati 75 mila i rimpatri, con un aumento del 10% rispetto al periodo prepandemia. E i “rientrati” hanno in media 35 anni. Il saldo migratorio, sempre negativo, nel 2016 era di 77 mila italiani e nel 2021 era poco più di 19 mila.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA