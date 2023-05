Tenta di violentare una ragazza sul treno e picchia gli agenti di polizia: arrestato 32enne nigeriano

di Redazione Web

Gli agenti del commissariato di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, hanno arrestato un 32enne nigeriano con l'accusa di aver molestato sessualmente una ragazza su un treno regionale e per aver poi commesso violenza nei confronti di una pattuglia della polizia. L'episodio risalirebbe a domenica scorsa, quando, attorno alle 8 di mattina, è scattato l'allarme con una chiamata alla polizia da parte del capotreno del convoglio che da Grosseto era diretto a Firenze. L'uomo ha riferito che una giovane era appena stata violentata da un cittadino extracomunitario.





Tenta di violentare una ragazza sul treno

Ma la immediata reazione della ragazza le ha consentito di divincolarsi e richiedere l'aiuto del capotreno evitando conseguenze peggiori. Sul posto i poliziotti intervenuti hanno subito individuato il nigeriano e al momento di accompagnarlo in commissariato l'uomo ha cominciato ad opporre resistenza fino ad arrivare a una vera e propria colluttazione con gli agenti.

L'intervento pronto e determinato dei poliziotti è riuscito tuttavia a bloccare e ammanettare l'uomo. A seguito della colluttazione, i poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La ragazza, poi, ha formalizzato querela nei confronti dell'aggressore, il quale è stato arrestato per il reato di violenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima la mattina seguente, con condanna a 9 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda le molestie sessuali verrà giudicato in separata sede a seguito di stralcio del relativo procedimento penale.

