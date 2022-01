«Una via intitolata a David Sassoli»: la proposta (social) del sindaco di Firenze, Dario Nardella

«Ho proposto di intitolare una strada a David Sassoli. Firenze, la sua città, vuole mantenere vivo il suo ricordo per sempre»: sono le parole via social del sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel giorno dell'addio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo cittadino fiorentino ha lanciato questa proposta attraverso una stories su Instagram.

Grande emozione a Roma in tarda mattinata per il funerale a Sassoli. Presenti le più alte cariche politiche e istituzionali italiane ed europee. "Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, abbiamo camminato insieme fino a oggi e in questo tempo ti abbiamo sempre condiviso con gli altri. Due settimane fa avevi capito già tutto, mentre noi speravamo l'impossibile. te ne sei andato troppo presto", il ricordo di Alessandra Vittorini, per il marito, David Sassoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA