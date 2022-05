Vaiolo delle scimmie, primo caso in Toscana: è un 32enne tornato dalle Canarie

Vaiolo delle scimmie, primo caso accertato in Toscana. Si tratta di un 32enne, ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo, rientrato da un viaggio alle isole Canarie.

È quanto si legge in una nota diffusa dalla Asl Toscana Sud Est in cui si legge che «Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie è risultato positivo al vaiolo delle scimmie, ed è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Donato. Si tratta di una persona rientrata in Italia il 15 maggio che ha presentato rapidamente i sintomi della malattia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 10:16

