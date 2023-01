Uffizi, il biglietto sale da 20 a 25 euro in alta stagione per il caro energia. Sangiuliano: «Giusto adeguarci agli standard europei»

di Redazione web

Il Cda degli Uffizi di Firenze ha deciso di aumentare il prezzo del singolo ingresso individuale alla Galleria delle statue e delle pitture per far fronte all'aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio: dall'1 marzo sarà di 25 euro invece degli attuali 20.

Caro energia, biglietto Uffizi a 25 euro

L'aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle statue e delle pitture ed esclusivamente in alta stagione (cioè dal 1 marzo a 30 novembre), biglietto acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri. Introdotto in alta stagione però uno sconto mattutino per chi va al museo tra le 8,15 e le 8,55: paga 19 euro. Invariati i prezzi di bassa stagione. L'aumento deciso dal Cda, si spiega in una nota delle Gallerie degli Uffizi, è stato approvato da Direzione regionale Musei della Toscana e Direzione generale Musei del ministero della Cultura.



Invariati i prezzi dei biglietti di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che fanno parte del complesso Gallerie degli Uffizi. Per lo sconto a chi entra per le visite la mattina presto, tra le 8,15 e e le 8,55, è stato «già sperimentato con successo a Palazzo Pitti». Per la bassa stagione «rimangono invece invariati i prezzi d'ingresso e tutta la scontistica di bassa stagione, oltre agli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family». Fino al 28 febbraio dagli Uffizi si ricorda infine che «il prezzo del biglietto per la Galleria delle statue e delle pitture è 12 euro».

Il ministro Sangiuliano: «Giusto adeguarci agli standard europei»

«Penso che sia giusto, dobbiamo adeguarci agli standard europei». Così il ministro Gennaro Sangiuliano risponde a una domanda sull'aumento del biglietto degli Uffizi e sulla possibilità che altri siti seguano lo stesso esempio, in occasione dell'apertura della casa dei Vettii a Pompei. «Mediamente i grandi siti europei costano di più - aggiunge - fatta eccezione per la Gran Bretagna dove c'è una situazione particolare. Penso che l'aumento risponda anche a una questione per così dire »morale«: per una famiglia americana che spende 10-20 mila euro per venire in Italia, pagare venti euro un biglietto è una cosa che si può fare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 11:19

