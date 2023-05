Uccise i suoceri e nascose i corpi in quattro valigie: condannata a 30 anni

di Redazione Web

Uccise i suoceri e nascose i corpi in quattro valigie, dandoli per scomparsi. Elona Kalesha, 39enne di origini albanesi, è stata condannata a 30 anni di reclusione dalla Corte d'assise di Firenze: era accusata di aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato, Teuta e Shpetim Pasho, scomparsi nel novembre 2015 e i cui resti in quattro valigie furono trovati in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano nel dicembre 2020.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA