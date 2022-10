Uccide l'anziana madre, poi chiama i carabinieri: «L'ho ammazzata, venite»

«Ho ammazzato mia mamma, venite». Con queste parole un uomo di 48 anni si è rivolto al telefono ai carabinieri a Subbiano, in provincia di Arezzo, dopo aver ucciso l'anziana madre di 85 anni nella villetta in cui vivevano: l'uomo, noto per problemi di dipendenza, è stato portato prima in ospedale, poi in caserma. Da chiarire, spiega l'agenzia ANSA, se abbia poi tentato il suicidio dopo aver provocato la morte della mamma.

Secondo quanto emerso al momento, la donna sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso, presumibilmente in un raptus di rabbia dopo una lite. «Ho ammazzato mia mamma, venite» la telefonata che l'uomo avrebbe fatto al 112 intorno a mezzanotte. Sul luogo del delitto si è recata anche la pm di turno Francesca Eva. In caserma, dove il 48enne è stato portato, ad attenderlo c'erano il colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale dei carabinieri, e il maggiore Silvia Gobbini che guida la compagnia di Arezzo.

