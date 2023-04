Firenze, deraglia treno merci: circolazione interrotta sulla linea per Bologna. Ritardi e cancellazioni sulla ​dorsale nord-sud

di Redazione web

Si prospetta una giornata da incubo per chi ha in programma di prendere un treno oggi. Alcuni carri di un treno merci sono deragliati nella stazione di Firenze Castello questa mattina. A seguito dell'incidente, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna. Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) precisando che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito. «La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello - si legge nella nota -. Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone».

Ritardi e cancellazioni

«Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione - prosegue il comunicato -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni».

Linea AV #Firenze - #Bologna e nodo di #Firenze: traffico sospeso a seguito dello svio di un treno mercihttps://t.co/rZMVgsOLEn — ViaggiaTreno (@ViaggiaTreno) April 20, 2023

